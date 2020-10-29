Hortuma kapılan araçta beli kırılan genel müdür: Çok iyiyim

İskenderun'da 27 Ekim'de öğleden sonra çıkan yangında alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde bulunan filtre fabrikası tahliye edildiği sırada hortum oluştu. Firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, hortuma kapıldı. Hortumun havaya kaldırdığı otomobil, bir süre sonra yere çakıldı. Yaralanan Yılmaz'a ilk müdahale İskenderun'da yapıldıktan sonra Adana'ya sevk edildi.

Adana'da özel bir hastanede tedavisi süren ve ameliyat olan Selma Yılmaz'ın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Ablasının mucize eseri kurtulduğunu ifade eden Nurettin Yılmaz, "Ablam yangın bölgesinden otomobiline döndüğü hortum meydana geliyor. Ablam ve şoförünün içinde bulunduğu araç havaya uçmuş. Şoför araba düşer düşmez sürmeye devam ediyor ve daha sonra ambulansla İskenderun'da bir özel hastaneye geçiyor. Ablam ameliyat oldu ve sağlık durumu iyi. Birkaç gün içinde taburcu olacak" dedi.

Öte yandan başarılı ameliyat geçiren Selma Yılmaz, hasta yatağında gülerken çektirdiği fotoğrafını yakınlarına göndererek, "^Çok şükür iyiyim. Sizleri seviyorum herkese selamlar" diye mesaj yolladı.