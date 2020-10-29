İbrahim Amca’nın yardımına zabıta yetişti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin tesisi için 7 gün 24 saat görev yapıyor. Ekipler asli görevlerini yanı sıra, birçok konuda vatandaşlara yardımcı oluyor. Gebze Barış Mahallesinde yaşayan ve Yeni Çarşı'da kaybolan Alzheimer hastası İbrahim Koç'u (57) devriye sırasında fark eden Büyükşehir Zabıta ekipleri, ekip otomobili ile İbrahim Amca'yı evine götürerek ailesine teslim etti.

TELEFONDAN AİLESİNE ULAŞTILAR

Zabıta Daire Başkanlığı Gebze Amirliği ekipleri, Gebze Yeni Çarşı'da gerçekleştirdikleri devriye görevi esnasında, hal ve hareketlerinden şüphelendikleri yaşlı adamın yanına gittiler. Vatandaşın kendisi ile konuşmaya çalışan Zabıta ekipleri, yaşlı adamın üzerindeki telefon numarasından ailesine ulaştı. Adının İbrahim Koç olduğu öğrenildi ve Barış Mahallesinde ikamet ettiği anlaşıldı.

EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

İbrahim amcanın ailesine ulaşmayı başaran yaya devriye ekipleri, bölgeye en yakın araçlı mobil ekipleri çağırdı. Zabıta ekip aracına bindirilen vatandaş, Barış Mahallesindeki evine götürülerek ailesine teslim edildi.Güvenli ve sağ salim bir şekilde evine ulaştırılan İbrahim Amca'nın ailesi, özverili ve dikkatli görevlerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.