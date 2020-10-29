İç çamaşırına saklamıştı... Suçüstü yakalanınca zehir yuvası çökertildi

İstanbul Polisi, Bahçelievler'de uyuşturucu çetesini suçüstü yakaladı.

Polis, Bahçelievler'de sürekli olarak bir adrese girip çıkarak uyuşturucu madde satın aldığı değerlendirilen bir şüpheliyi takibe aldı. Adresten çıkan şüpheli F.M.I.'nın iç çamaşırının içerisine gizlenmiş halde ve şeffaf küçük kilitli poşete yerleştirilmiş 2.55 gram "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli F.M.I., uyuşturucu maddeyi söz konusu adresten satın aldığını söyledi. Adrese yapılan baskında tek tek paketlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş toplamda 78 gram Skunk maddesi bulundu. Adreste ayrıca uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi de ele geçirildi. B.B., Ü.D. ve M.İ. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. Zehir yuvası mühürlendi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.