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İç çamaşırına saklamıştı... Suçüstü yakalanınca zehir yuvası çökertildi

'da bir adresten uyuşturucu satın alan bir kişi, iç çamaşırına sakladığı uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalanınca adrese baskın yapıldı. Üç uyuşturucu satıcısı yakalandı. Çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 29.10.2020 12:02 Son Güncelleme: 29.10.2020 12:17 ABONE OL
İç çamaşırına saklamıştı... Suçüstü yakalanınca zehir yuvası çökertildi

İstanbul Polisi, Bahçelievler'de uyuşturucu çetesini suçüstü yakaladı.

Polis, Bahçelievler'de sürekli olarak bir adrese girip çıkarak uyuşturucu madde satın aldığı değerlendirilen bir şüpheliyi takibe aldı. Adresten çıkan şüpheli F.M.I.'nın iç çamaşırının içerisine gizlenmiş halde ve şeffaf küçük kilitli poşete yerleştirilmiş 2.55 gram "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli F.M.I., uyuşturucu maddeyi söz konusu adresten satın aldığını söyledi. Adrese yapılan baskında tek tek paketlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş toplamda 78 gram Skunk maddesi bulundu. Adreste ayrıca uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi de ele geçirildi. B.B., Ü.D. ve M.İ. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. Zehir yuvası mühürlendi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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İç çamaşırına saklamıştı... Suçüstü yakalanınca zehir yuvası çökertildi
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