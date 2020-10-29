'İhale' yalanıyla dolandırdılar... Üç ilde yakalandılar...

"Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlendi.

İddiaya göre; 3 kişilik bir çete; FETÖ'nün el konulan araçlarını kamu kurumlarında bulunan sözde tanıdık kişiler aracılığıyla ihalelerden uygun fiyatlara aldıklarını belirtti ve bir otomotiv firması üzerinden satma vaadi ile altı kişiyi dolandırdı. 834 bin 750 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilere İstanbul, Tekirdağ ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Üç şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin devam ettiği belirtildi. Operasyon anları ve adreslerde yapılan aramalar polis kameralarına böyle yansıdı.