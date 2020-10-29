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'İhale' yalanıyla dolandırdılar... Üç ilde yakalandılar...

'nün el konulan araçlarını ihalelerden uygun fiyatlara aldıklarını belirterek bir firması üzerinden satma vaadi ile altı kişiyi 834 bin 750 lira dolandıran çete çökertildi. Operasyon anları ve adreslerde yapılan aramalar polis kameralarına böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 29.10.2020 15:22 ABONE OL
'İhale' yalanıyla dolandırdılar... Üç ilde yakalandılar...

"Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlendi.

İddiaya göre; 3 kişilik bir çete; FETÖ'nün el konulan araçlarını kamu kurumlarında bulunan sözde tanıdık kişiler aracılığıyla ihalelerden uygun fiyatlara aldıklarını belirtti ve bir otomotiv firması üzerinden satma vaadi ile altı kişiyi dolandırdı. 834 bin 750 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilere İstanbul, Tekirdağ ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Üç şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin devam ettiği belirtildi. Operasyon anları ve adreslerde yapılan aramalar polis kameralarına böyle yansıdı.

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'İhale' yalanıyla dolandırdılar... Üç ilde yakalandılar...
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