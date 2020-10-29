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Novosibirsk seferleri yeniden başladı

'da yer alan Sibirya Federal Bölgesi'nin başkenti Novosibirsk ile arasındaki uçak seferleri üç yıl aradan sonra yeniden başladı. 'nın seferi ile akşam saat 20.30'da İstanbul'a gelen ilk yolcular 'nda çiçeklerle karşılandı. Mayıs ayına kadar haftanın iki günü yapılması planlanan seferlerin önümüzdeki dönemde talebe göre arttırılabileceği belirtildi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 29.10.2020 21:54 ABONE OL
İstanbul Novosibirsk seferleri yeniden başladı

Rusya'da yer alan Sibirya Federal Bölgesi'nin başkenti Novosibirsk ile İstanbul arasındaki uçak seferleri üç yıl aradan sonra yeniden başladı. Rus Azur Hava Yolları'nın seferi ile akşam saat 20.30'da İstanbul'a gelen ilk yolcular İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Mayıs ayına kadar haftanın iki günü yapılması planlanan seferlerin önümüzdeki dönemde talebe göre arttırılabileceği belirtildi.

İlk seferle İstanbul'a gelen yolculardan Kira Lisa, ilk kez İstanbul'a geldiğini ve çok heyecanlı olduğunu belirterek ""Türkiye'yi seviyorum ve burada zaman geçireceğim için mutluyum. Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağım birçok yer var. İlk kez gelmeme rağmen İstanbul'da olmaktan memnun olacağımı düşünüyorum " dedi.

Rusya'da yaşayan Kubilay Han Sungur ise eskiye göre çok daha kolay bir yolculuk geçirdiğini söyledi. Uçak için bileti zorlanmadan bulabildiğini kaydeden Sungur, "Daha önceki gelişlerimde bir günüm yolda geçiyordu. Şimdi direkt gelince 6 saat sürüyor." dedi

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İstanbul Novosibirsk seferleri yeniden başladı
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