Kaçaklara VIP hizmet veren çete çökertildi

İstanbul'dasahte kimlik, sürücü belgesi ve pasaport hazırlayan L.I. ile sahte para basan M.A. yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, L.I. isimli kişinin, haklarında arama ve yakalama kararı olan şahıslar başta olmak üzere yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyenlere sahte pasaport, kimlik ve sürücü belgesi düzenlediği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bahçelievler'deki evine operasyon düzenleyen ekipler L.I.'yı sahte sürücü belgesi yaparken suçüstü yakaladı. Evde noter, nüfus müdürlüğü, belediyeler, emniyet müdürlüklerine ait sahte mühürler, 1000 sahte sürücü belgesi, 500 kimlik belgesi, 2 sahte pasaport, 2 bin Türkiye Cumhuriyeti hologramı bulunan şeffaf PVC kaplama ele geçirildi. Jandarma, L.I. ile ortak çalıştığı belirlenen kalpazan M.A'nın Gaziosmanpaşa'daki evine de operasyon düzenledi. Evindeki aramada 500 bin lira tutarında sahte 50 liralık banknotlar ele geçirilen M.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.