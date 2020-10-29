Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı kutlama programı kapsamında Atatürk Meydanında düzenlenen programda Atatürk anıtına Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Canbulat ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adına ise Başkan Hayrettin Güngör tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Atatürk anıtına çelenk sunum programına askeri ve sivil erkanın yanı sıra gazi ve şehit dernekleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da katıldı.

Valilik bahçesindeki tebriklerin kabulü törenine; Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Fatih Canbulat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, siyasi parti mensupları ve ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Vekili Hersanlıoğlu tebrikat programında yaptığı konuşmada, Türk Milleti'nin, Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 97. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Milletimizin Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma azmi ve sarsılmaz iradesi tüm zorlukları aşmamızda bizlere rehber olacaktır. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı, bayrağı ve istiklâli uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum" dedi.