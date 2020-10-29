Kandil gecesinde Fransız mallarına boykot çağrısı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Tasavvuf Gecesi"nde İlahiyatçı-Yazar İhsan Şenocak ve Hatip Mustafa Özkaya Şanlıurfalılarla buluştu. Etkinlik Grup Mevlana'nın seslendirdiği birbirinden güzel ilahilerle başladı. Semazenlerin eşsiz gösterisi ise etkinliğe katılanlara Mevlid Kandilinde tasavvufi bir gece yaşattı.

Şanlıurfa Müzesi önünde yeni normale uygun şekilde gerçekleştirilen ''Tasavvuf Günleri'' etkinliğine gelen vatandaşlar, ateşleri ölçülerek etkinlik alanına alındı. Tek kullanımlık seccade ve çeşitli ikramların dağıtıldığı gecede cemaat ile yatsı namazı eda edildi. Bayanlar yatsı namazını alanda kurulan çadırlarda eda etti.

GRUP MEVLANA VE SEMAZENLER BÜYÜLEDİ

Saat 18'de başlayan etkinlikte ilk olarak sahneyi Grup Mevlana aldı. Birbirinden güzel ilahileri seslendiren gruba eşlik eden semazenlerin semah gösterisi ise Şanlıurfalıları adeta büyüledi. Grup Mevlana'nın ardından İlahiyatçı Yazar İhsan Şenocak ile Hatip Mustafa Özkaya Şanlıurfalılarla buluştu. Grup Mevlana'nın ardından Şanlıurfalılarla buluşan İlahiyatçı Yazar İhsan Şenocak ve Hatip-Şiir Yorumcusu Mustafa Özkaya etkinliğe katılan vatandaşlara bilgi ve birikimlerinden kesitler sundu.

ŞENOCAK: BOYKOTA DESTEK VERMEYE HAZIR MISINIZ?

Fransa'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik yapılan ahlaksız karikatürler için ve Peygamberimize çirkin ifadelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ateş püsküren İlahiyatçı Yazar İhsan Şenocak, Şanlıurfa'da katıldığı etkinlikte boykota destek istedi.

Şenocak, "15 asır önce Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) niçin saldırıyorlarsa bugün de onun için saldırıyorlar. Dün insanlığın alın terini sömürenler, iffetini çiğneyenler, dün siyah kadının çocuğu diyerek, insanları köleleştirenler işte bugün Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) onlar saldırıyorlar. Peygamber Efendimize güç yettiremeyeceklerini gören zalimler, bu kez onun eşine, dünyanın en iffetli kadınına, Hz Aişe annemize, dünyanın en iffetsiz iftirasında bulunmadılar mı? Şimdi en ahlaksız karikatürlerle Peygamber Efendimizin iffetine namusuna saldırıyorlar. Bu yüzden fransız mallarını boykot ederek Hz. Muhammed'e (SAV) yardım etmeye hazır mısınız Müslümanlar" dedi.