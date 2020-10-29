Kayseri'de 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü kutlamaları, Kayseri'de Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kutlamalara Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" diyerek başlattığı milli mücadele ile kurulan Cumhuriyetin, 97. yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek; "Şanlı tarihimizin her döneminde Millet olarak ortak bir ruhla mücadele ederek büyük başarılar elde ettik. Bu kazanımlar, büyük fedakârlıklar ve bedeller ödenerek, zorlukların üstesinden gelinerek elde edilmiştir. Cumhuriyetimizin kurulduğu 29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen 97 yılda sürekli gelişen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, spor, kültür alanındaki başarıları ve demokrasisiyle dünyanın güçlü ülkeleri arasındaki yerini alan ülkemiz, aziz milletimizin fedakâr evlatlarının çalışmaları ve gayretleri ile daima yükselecek ve ilelebet payidar kalacaktır" dedi. Vali Şehmus Günaydın'ın konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi ve bando eşliğinde geçit töreni düzenlendi.

BELEDİYE BAYRAM COŞKUSUNU SOKAKLARA TAŞIDI

Cumhuriyet Meydanındaki törenin dışında Kocasinan Belediyesi7de mobil sahne ile bayram coşkusunu cadde ve sokaklara taşıdı. Belediyenin düzenlediği bayram konvoyundaki mobil sahneden konser veren bando ekibinin seslendirdiği marşlara vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak eşlik etti.