Kız istemeye gidenlerin içerisinde bulunduğu minibüs devrildi: 13 yaralı

Konya'nın ilçelerinden Seydişehir-Antalya karayolunun 13. kilometresinde meydana gelen kazada; Rasim Böyük idaresindeki 66 NE 498 plakalı minibüs, Madenli Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Şükriye Ceylan, Dilek Melek Taştan, Nurcan Barbaros, Döndü Barbaros, Hülya Barbaros, Selda Kocabekar, Ayşegül Taşdan, Naime Aslan, Şükriye Öz, Saize Bulut, Zabit Alkan, Saime Barbaros yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Minibüste bulunanların Kayseri'den Antalya'ya kız istemeye gittikleri öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Eyüp KIYAK/SABAH