Kocaeli gelincik tarlasına döndü

Kocaeli Valiliği 97 bin Bayrak dağıtarak Kocaeli'yi adeta gelincik tarlasına çevirdi. Valiliğin Bayrak dağıtım programı İzmit İlçe merkezinde gerçekleşti.

Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Programda, Fevziye Cami önünden başlayarak, Hürriyet Caddesi, Kapanönü Sokak, İstiklal, Fethiye ve Cumhuriyet Caddelerindeki esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtıldı. Vali Yavuz, "Vatandaşları selamlayarak 'Evlerimizi ve işyerlerimizi al bayrağımızla donatalım." dedi.

Dağıtım programına büyük ilgi gösteren ve memnuniyetlerini ifade eden esnaf ve vatandaşlar ise hem bayraklar hem de protokol ile bol bol fotoğraf çektirdiler.