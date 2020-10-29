Kocaeli Valisi uyardı: Lütfen virüse fırsat vermeyelim

Kutlamalara katılan ve şehitlik ziyaretinin ardından konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, pandemiyle alakalı uyarılarda bulundu. Yavuz," Lütfen pandemi kurallarına hiçe sayacak etkinliklerden uzak duralım. Yoksa gönlümüzden geçen Cumhuriyet Bayramı bu değildi. Bir kez daha ikaz ediyorum. İnsanların ölmesine, hastalığın yayılmasına lütfen fırsat vermeyelim. Böyle bir yanlışın içine düşmeyelim" dedi

TÜM SALDIRILAR İLE BAŞ EDECEK GÜCE SAHİBİZ

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamaları kapsamında, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile beraber Bağçeşme Asker-Polis şehitliğini ziyaret etti. Şehitlik çıkışında açıklamalarda bulunan Vali Yavuz şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet bayramlarını coşkulu bir şekilde kutlamak için bir kampanya başlatarak 97 bin bayrak dağıtımı ilçelerde gerçekleşiyor. 97 bin demiştik ama bu rakam 120 binlere kadar çıktık. Türkiye Cumhuriyeti kuruluştan önce başladığı risklerle yine yüzleşiyor. Trablusgarp, Balkanlar, Yemen yine kuşatma altında. Sessiz ve büyük bir devrim gerçekleşiyor. O yüzden sahada onların yaptığı tüm saldırılarla baş edecek güce sahibiz. Doğu Akdeniz'in ardından Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırarak aciziyetini ortaya koydu. Biz elbette savaşın ne tarafı ne destekçisiyiz ama konu vatan olunca ölmeyi en iyi bilen milletiz. Belki de dünyada kutsal değerleri için ölmeyi bir şeref olarak değerlendiririz. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin emin ellerde olduğunu ve oyun kurucu olduğunu söylemek istiyorum. 83 milyon vatan evladı ve soydaşlarımızın, dünyadaki mazlumların sesini haykıracak bir ses olduğunu herkes oluyor. O yüzden Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini geçmek için çalışan bir devletimiz var" dedi.

İNSANLARIN ÖLMESİNE İZİN VERMEYELİM

Konuşmalarının devamında ise pandemiye değinen Yavuz, "Cumhuriyet hepimizin ortak değeridir. Pandemi kuralları var. Lütfen pandemi kurallarına hiçe sayacak etkinliklerden uzak duralım. Yoksa gönlümüzden geçen Cumhuriyet Bayramı bu değildi. Bir kez daha ikaz ediyorum. İnsanların ölmesine, hastalığın yayılmasına lütfen fırsat vermeyelim. Böyle bir yanlışın içine düşmeyelim" şeklinde konuştu.