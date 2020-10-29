Kocasinan’da 29 Ekim coşkusu

Kocasinan Belediyesi Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sokaklara taşıdı. Belediye tarafından hazırlanan etkinlikte mobil sahne üzerindeki bando takımı marşlar seslendirdi. Cadde ve sokakları turlayan 29 Ekim konvoyunu gören vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak, marşlara eşlik edip, alkışları ile destek oldular. Kocasinan Belediyesi, ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yıldönümü dolayısıyla anlamlı birde klip hazırladı. Kuşçu Marina, Erkilet General Emir ve belediye hizmet binasının önünde çekilen klip, büyük beğeni topladı. Renkli görüntülerin yer aldığı klip, vatandaşlardan tam not aldı.

Kocasinan Belediyesi'nin etkinlikleriyle gün boyu bayram coşkusu yaşayan Kayserililer ise Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise ; "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.