“Koronayla mücadele sadece devletin yapacağı iş değil”

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken kendisi de hastalığa yakalanan Doktor Pusat Buğrahan Köksal, zorlu sürecin vatandaşların da katkısıyla atlatılabileceğini söyledi.

Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Necip Fazıl Şehir Hastanesinin Acil Servisi'nde görev yapan Köksal, Kovid-19 ile mücadelede yaşadıklarını anlattırken hızla yayılan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı Kahramanmaraş'ta da ciddi mücadeleler verildiğini aktardı.

Salgınla mücadelede sağlık çalışanları olarak en ön safta yer aldıklarını, vatana ve millete faydalı olmak ve virüsü insanlardan uzak tutmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Köksal, bu süreçte kendisinin de virüse yakalandığını belirten Dr. Köksal, "Kovid-19'a karşı herkesin tedbirli olmasını gerek Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kuralına uyarak bizim mücadelemize destek olmalarını bekliyoruz. Biz elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz ama bu sadece sağlık çalışanlarının ve devletimizin vereceği bir mücadele değil. Kurallara riayet ederek bu sürece çok katkı sağlandığını gördük." dedi.