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Küçük kız maganda kurşunuyla yaralandı

’nın Suruç ilçesinde sokakta oynayan 5 yaşındaki Merve Polat’ın başına, nereden geldiği bilinmeyen bir maganda kurşunu isabet ederek ağır yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 29.10.2020 10:48 ABONE OL
Küçük kız maganda kurşunuyla yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Yenişehir mahallesinde yaşanan olayda evlerinin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 5 yaşındaki Merve Polat, nereden geldiği bilinmeyen bir maganda kurşununun hedefi oldu.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Başına isabet eden kurşunla ağır bir şekilde yaralanan küçük kız kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük Merve'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük Merve'nin Şanlıurfa'da Özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Merve Polat'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunarak merminin nereden geldiğini tespit ekmeye çalışıyor.

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Küçük kız maganda kurşunuyla yaralandı
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