Mavi Vatan’ın kalbi Kocaeli Körfez’de su sporları gösterileri nefes kesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mavi Vatan'ın Kalbi Kocaeli Körfez'de" temalı Su Sporları Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Sekapark Uçurtma Tepesi sahil kısmında gerçekleştirilen organizasyonda; Serbest Dalış, Yüzme, Yelken, Kürek, Dragon Bot, Flyboard, Su Jeti, Scuba Diving ve dalış sporlarının gösterileri ile çok sayıda etkinlik düzenlendi. Festivalde ilk kez hayata geçirilen etkinlikler yapılırken olurken ünlü isimlerin katılımıyla renkli görüntüler oluştu.

PROTOKOL KATILIM GÖSTERDİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan su sporları festivalinde yapılan gösteriler nefes kesti. Su Sporları Festivaline Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu katılım gösterdi. Programın tamamı sosyal medya mecralarından canlı yayınlandı.

"BU DEVLET İNŞALLAH İLELEBET PAYİDAR OLACAKTIR"

Su Sporları Festivalinde açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhuriyetin kuruluşundan örnekler vererek Türkiye Cumhuriyeti'nin payidar olacağının altını çizdi. Gençlere "Daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir dünya bırakmak istiyoruz diyen Başkan Büyükakın, "21. yy. Türkiye'nin yılı olacak, gençler özellikle sizler geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edeceksiniz. Sporda, sanatta ve sanayide gelişeceğiz. Önümüzdeki günler, gelecek yıllar güçlü bir Türkiye'nin yılları olacak." dedi.

"ROBOTİK KODLAMAYI ÖNEMSİYORUZ"

Düzenlenen bütün spor ve kültürel etkinlikler, yapılan parklar, gerçekleştirilen projelerin hepsinin yarınlarımızın teminatı olan çocuklar için olduğunun altını çizen Başkan Büyükakın "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci yıldönümünde 97 okulumuza robotik kodlama sınıfları yapacağız. Çünkü geleceğin dünyası kodlamayı bilenlerin, robotları bilenlerin dünyası olacak. Bir zamanlar okuryazarlık ne ise geleceğin dünyasında kodlamayı ve robotiği bilmek de o olacağı için sizlere daha güzel bir gelecek hazırlamak istiyoruz. Bir sonraki sene 98'inci yılında da 98 sınıf, 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ise 100 sınıf olmak üzere Kocaeli'nin okullarında robotik kodlama sınıfları olacak. " diye konuştu.

"KOCAELİ'DE YÜZÜCÜLER YETİŞECEK"

Son olarak bayrağın önemine değinen Başkan Büyükakın, bayrak için çok canlar düştü toprağa, bayrağımızı göndere daima daha yükseklere dikeceğiz. Biz bu milletin evlatları olarak ceddimiz gibi aynı duruşla duracağız. Dünyanın birçok yerinde bize saldırıyorlar. Bunun nedeni bizim onların oyunlarını bozmamızdır. Biz kutlu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Buradan sporcular, yüzücüler çıkacak ve Kocaeli su sporlarında marka haline gelecek. Körfezimiz yelken takımlarıyla, kürek takımlarıyla su sporlarıyla ve yüzücüleriyle, cazibe merkezi haline gelecek" ifadelerini kullandı.

"KOCAELİ'NİN DENİZLE ALAKASI OLMADIĞI SÖYLENİRDİ"

Kocaeli Ak Parti Milletvekili İlyas Şeker ise "Konuşmak farklı ama karşıdaki manzarayı izlemek çok farklı. Körfezin geçmiş yıllarını şöyle bir hatırladım. AK Parti iktidar olmadan önce Kocaeli'de bir anket yaptırsaydınız yüzde 50'den fazlası Kocaeli'nin denizle alakası olmadığını söylerdi. Çünkü o güne kadar pis ve kokuyor olması nedeniyle kimse denize yaklaşamıyordu, aynı zamanda ulaşım da yoktu. Sekapark'a Büyükşehirin bakmasından sonra Körfez artık Kocaeli'ye gülümsemeye başladı. Artık Kocaeli sadece sanayi olarak değil spor, eğitim ve kültürde de kendinden bahsettiriyor. Türkiye güçlü bir devlet. Biz doğru bildiğimiz yolda yürüdüğümüz sürece bu çalışmalar olacaktır. Bu aziz vatanı bize yurt edinen ve bu topraklar için can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

PLAKET VERİLDİ

Festivale katılan özel sporculara plaketler takdim edildi. Ayrıca bayrağımızı oluşturan Türkiye haritası da büyük ilgi gördü. Protokol üyeleri sporcularla birebir sohbet etti, alanı inceledi.

ÜNLÜLER DE YER ALDI

Birbirinden heyecanlı yarışlar haricinde katılımcılar için hazırlanan DJ performanslarının yanında Survivor yarışmasında başarı göstermiş ünlü isimlerden Ogeday Girişken, Nagihan Karadere ve Hakan Hatipoğlu da festivale katılım gösterdi.

1923 AYRINTISI

Sporcular günün anlam ve önemine uygun kıyıdan 1923 metre uzaklıkta bulunan noktadan organizasyonun yapılacağı alana gelerek gösterilerini gerçekleştirirken Cumhuriyetin kuruluş yılına dikkat çektiler. Farklı şehirlerden gelen sporcuların yer aldığı açık yüzme yarışında katılımcılar, 1923 metrelik parkuru bitirmeye çalıştılar.

SU JETİ VE FLY BOARD NEFESLERİ KESTİ

Kocaeli Su Sporları Festivali bu yıl ilklere ev sahipliği yaptı. Organizasyonda ilk kez düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Fly Board Şampiyonası'nın ilk ayağı Su Sporları Festivali'nde gerçekleştirildi. Hız ve adrenalin dolu mücadelelere sahne olan ve Kocaelilerin dikkatle takip ettiği gösteriler nefesleri kesti.