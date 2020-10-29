Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu hizmete girdi

Kabataş-Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu dün 12.00'de gerçekleştirilen törenle seferlere başladı. Yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Esenler, Bağcılar, Kağıthane ve Şişli ilçelerini birbirine bağlayan hat, günde 352 sefer yaparak 400 bin yolcu taşıyacak. Birçok noktada diğer toplu ulaşım araçlarıyla entegre olan hat, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebilecek. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcuyu taşıyacak.