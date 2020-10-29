Örümcek ormanlarındaki yangın kontrol altına alındı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Örümcek Ormanları'nda dün çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın alanında ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kürtün İlçesine bağlı Yeşilköy köyündeki Örümcek Ormanları'nda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.Trabzon, Rize, Bayburt ve Gümüşhane'den 200'ü aşkın itfaiye ve orman teşkilatı ekipleri yaptıkları çalışmalarla yangını kontrol altına aldı.Ekipler alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane valisi Kamuran Taşbilek, Örümcek ormanında dün akşam çıkan yangın ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına aldık. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangın alanını takip ediyoruz.Herhangi bir yerleşim yerine sıçrama tehlikesi yok,dedi.Vali Taşbilek,"yangında hasar gören alanın ve çıkış nedeninin yapılacak çalışmalar sonucunda belirleneceğini ifade etti.