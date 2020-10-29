Pandeminin gölgesinde Cumhuriyet bayramı kutlaması

Cumhuriyet Bayramın 97.yıl dönümü Trabzon Valiliği önünde törenlerle kutlandı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun valilik önünde tebrikleri kabul etti. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl jandarma komutanı Albay Orhan Sırma,İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum örgütü kuruluşlarının başkan ve üyeleri, siyasi parti temsilcisi sınırlı sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, "Tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiği İstiklal mücadelesiyle, eşsiz kahramanlıklarla, kanıyla, canıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'mizin 97. yıl dönümü kutladığını belirterek "Türkiye Cumhuriyeti devleti, bugün gelinen noktada hiçbir vatandaşını ötekileştirmeyen, kendisine gönülden bağlı her bir ferdini kucaklayan, farklılıkları zenginlik gören anlayışla yönetilmektedir. Dün olduğu gibi bugün de hain emeller peşinde koşanlara gereken zeminde gereken cevapların verileceğinden şüphemiz yoktur. Bu devlet, inandığı yolda Rabbimizin yardımıyla ilerlemeye devam ediyor, edecek ve hak ettiği noktaya da yine Allah'ın izniyle, er ya da geç mutlaka ulaşacaktır." dedi.

Kutlamaların son bölümünde Cumhuriyet bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.