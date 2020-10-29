Polis internetteki zorbalıkları anlattı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araya geldiği gençlere sosyal medyada karşılaşabilecekleri olumsuzluklar hakkında bilgi verdi. Ekipler, sanal ortamda iletişim kurdukları kişilere özel görsellerini iletmemelerini, bunların ileride şantaj aracı olarak kullanılabileceğini belirterek bu alandaki "zorbalığa" karşı dikkatli olmalarını istedi.

"TEHDİT VE ŞANTAJ OLUŞTURUR"

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir spor kulübünde çocuk ve genç sporcularla buluştu. Ekipler, sporculara internet ve sosyal medya kullanımı ile genel güvenlik konularında bilgilendirmede bulundu. Çocuk ve gençlere sosyal medyada iletişim kurdukları kişilere karşı dikkatli olmalarını isteyen polisler, birileriyle bu alanda paylaşacakları fotoğraf ve görüntülerin ileride karşılarına tehdit ve şantaj aracı olarak çıkabileceğini belirtti.

"TAVİZ DOĞURUR"

Bu tarz davranışların taviz doğuracağını söyleyen ekipler şöyle devam etti: "Siz, onların isteklerini yerine getirdikçe sizden daha fazlasını isteyeceklerdir. Şantaj ve tehditlerine boyun eğmeden karşılaştığınız durumu bizlerle iletişime geçerek çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu alandaki 'zorbalığa' boyun eğmeyin". Polisler ziyaret ettiği çocuk ve gençlerin merak ettiği soruları da yanıtladı.