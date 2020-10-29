Rektör Alma, Tarımsal Araştırma ve Uygulama merkezinde incelemelerde bulundu

Iğdır Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Ziraat Fakültesi akademik personellerinden oluşan bir ekiple, Iğdır Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinde incelemeler gerçekleştirdi.

İncelemeler esnasında, Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Eren Özden, uygulama merkezinde yapılan çalışmalarla ilgili Rektör Alma'ya bilgi verdi. Ayrıca Ziraat Fakültesi akademik personelleri; toprak ıslahı, budama, hasat artıkları, elma sirkesi üretimi, tarımsal meteoroloji, tarımsal biyoteknoloji, biyoteknik ve biyolojik mücadele gibi konular hakkında Rektör Alma'ya açıklamalarda bulundular.

'IĞDIRLI ÇİFTÇİLERİ BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

İnceleme esnasında yürütülen çalışmalar konusunda değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni daha da aktif hale getirmek istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni çok önemsiyoruz. Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'ın tarım yapılabilecek geniş alanlara sahip olduğunu unutmamak gerekir. Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılacak çalışmalarla Iğdırlı çiftçileri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu sayede bölgedeki tarımsal potansiyelin istenilen seviyeye gelebileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.