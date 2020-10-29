Rektör Özkan açıkladı: Başkan Muhittin Böcek istediği gibi yiyip içiyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 17 Ağustos'tan 25 Eylül'e kadar özel bir hastanede, 25 Eylül'den itibaren de AÜ Hastanesi'nde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili özel açıklamalar yaptı.

İLK GÜNE ORANLA DAHA İYİ

Muhittin Böcek'i 25 Eylül'de AÜ Hastanesi'ne devraldıklarını hatırlatan Prof. Dr. Özkan, "Yoğun bakımda zaten direkt devralmıştık kendisini. İlk geldiği anda tabi bugüne nazaran daha kötüydü, o yüzden almıştık zaten. Şu anda çok çok daha iyi, özellikle geçen haftaya göre bütün bulguları, akciğer bulguları çok daha iyi. Şu anda enfeksiyonla mücadele ediyoruz. Diğer organları gayet iyi durumda, makineye bağlı ancak bilinci, şuuru yerinde. Bu anlamda gayet iyiye gidiyor. Bu da bizi sevindiriyor" dedi.

ENFEKSİYON EN BÜYÜK HANDİKAP

Başkan Böcek'in ara ara uyandırıldığını ancak uzun süreli olamadığını kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Enfeksiyon bizim için en büyük handikap. Ama onun dışında bilinci yerinde. İletişim sağlıyor bizimle" diye konuştu.

