Restorandan çıkan kadını vuran zanlı yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesinde bulunan Süleyman Demirel Bulvarında 24 Ekim gecesi yaşanan olayda; Meltem A., restorandan çıktığı sırada tabancayla ateş edilerek bacaklarından vuruldu. Yaralanan Meltem A., yere düştü. Olay yerene gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan zanlının M.C.Ş. olduğunu tespit etti. Polis zanlıyı Seyhan ilçesinde yakaladı. Zanlı. Meltem A.'yı husumetli olduğu için vurduğunu öne sürdü. Meltem A.'nın ise ifadesinde kendisini eski sevgilisi Faruk Ş.'nin vurdurduğunu ileri sürdü. Zanlı adliyeye sevk edildi.