Sahte mirasçı çetesinden 200 milyon liralık vurgun

İstanbul'da Rum, Musevi, Ermeni, İtalyan ve Fransız asıllı olan ve yurt dışında yaşayan bazı kişilere ait gayrimenkulleri sahte belgelerle üzerlerine geçirip satan çete çökertildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanan çete üyelerinin 20 gayrimenkulü sahte vekaletnamelerle "mirasçı" gibi görünerek üzerlerine geçirdikleri ve 200 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi.İddialara ve polislerin tespitlerine göre; çetenin üyeleri ilk olarak sahipleri yurt dışında olan veya vefat etmiş gayrimenkuller için mirasçıların mülklerden haberdar olup olmadıklarını araştırdı. Çetenin üyeleri; mirasçıların ve kendilerinin adına yurt dışı noterliklerine ait sahte vekaletnameler düzenledi ve gayrimenkulleri önce "mirasçı" gibi gözükerek kendi üzerlerine geçirdi. Çete üyelerinin 20 gayrimenkulü aynı yöntemle üzerlerine geçirdikleri ve üçüncü kişilere sattıkları belirlendi. Başkalarına ait gayrimenkullerin satışını yaparak haksız kazanç elde eden çeteye Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Edirne, Sakarya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 200 milyon liralık haksız kazanç sağlayan çetenin altı üyesi yakalanarak gözaltına alındı.Çete üyelerinin özellikle Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih'teki gayrimenkulleri hedef seçtiği belirtildi. Söz konusu gayimenkuller arasında Taksim, Beşiktaş ve Bebek gibi semtlerde maddi değerleri çok yüksek olan gayrimenkullerin de bulunduğu ifade edildi. O adreslerin arasında Bebek'te denize sadece 80 metre mesafede bulunan bir bina ve Taksim İlkyardım Hastanesi'ne 20 metre mesafede beş katlı bir binanın da yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin devam ettiği, firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bilgisine ulaşıldı.