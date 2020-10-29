Şanlıurfa'da ayağı asansöre sıkışan küçük kız için büyük mücadele

Olay Şanlıurfa, nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elanur Keçecioğlu eve gitmek için asansöre bindi. Bu sırada ayağı asansörün kabini ile duvar arasına sıkışan Keçecioğlu, çığlık atmaya başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ GELDİ

Ayağından yaralanan küçük kızın çığlıklarını duyan bina sakinleri, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Küçük Elanur, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Elanur Keçecioğlu ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.