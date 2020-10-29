Şanlıurfa'da tırın çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Alınan bilgilere göre; kaza Şanlıurfa Siverek Otoyolu'nda Diyarbakır istikametinden gelen Şeyhmus Demir yönetiminde bulunan 21 TD 050 plakalı TIR'ın karşıdan karşıya geçmek isteyen 3 yaşındaki Mehmet Güney Az'a çarpması sonucu çocuk ağır yaralandı.
3 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
Olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaşındaki çocuk hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Harran Üniversitesi'ne sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Durumunun ağır olduğu belirtilirken TIR şoförü Şeyhmus Demir polis ekiplerince gözaltına alınarak Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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