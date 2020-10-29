Şanlıurfa’da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın ilçelerinden Karaköprü'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 EGK 56 plakalı otomobil ile 31 ABK 185 Plakalı otomobil eski Karaköprü mahallesi kavşağında çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.