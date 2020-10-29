Şanlıurfa'daki korkunç kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan Siverek Karakeçi yolu üzerinde meydana gelen kazada Mustafa Pakmaden yönetimindeki 72 AAL 097 plakalı kamyon Siverek-Viranşehir kara yolunun 45'inci kilometresinde, Mehmet Alpaslan idaresindeki 63 TD 514 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada Mustafa Pakmaden, İbrahim Halil Pakmaden ve Barış Nasır olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Alpaslan ise Viranşehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.