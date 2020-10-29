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Satırlı ve sopalı kavga: 6 tutuklama

’da iki grup arasında satırlı ve sopalı kavgayla ilgili göz altına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Giriş Tarihi: 29.10.2020 14:15 Son Güncelleme: 29.10.2020 14:18 ABONE OL
Satırlı ve sopalı kavga: 6 tutuklama

Malatya merkez ilçe Battalgazi Yenihamam Mahallesi'nde iki grup arasında döner bıçaklı, satırlı ve sopalı kavga çıkmış, olaydan sonra 6 zanlı gözaltına alınmış, 7 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Kavgaya karışan iki grup polis ekipleri tarafından emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli şahıs mahkemece tutuklandı.

YURT GENELİNDE ARANAN 13 ŞAHIS YAKALANDI

Öte yandan Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde mahkemelerce aranan 13 şahısın yakalandığı öğrenildi. Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından il genelinde yapılan denetimlerde mahkemelerce haklarında yakalama karı bulunan 13 şahıs yakalandı. Yapılan denetimlerde ayrıca 8,73 gram uyuşturucu madde ve 62 adet uyuşturucu hap ele geçildi.

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Satırlı ve sopalı kavga: 6 tutuklama
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