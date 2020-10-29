Şehidin kızlarından Cumhuriyet Bayramı şiiri

Şehit Astsubay Adil Kozanoğlu’nun kızlarından duygulandıran Cumhuriyet Bayramı şiiri | Video
Evlerindeki kendi odalarının duvarına Türk bayrağı ve yanına şehit babalarının resmini asan Irmak ve Belinay Cumhuriyet şiirini büyük bir coşkuyla okudular.
Kahramanmaraş Şehit ve Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Küpeli tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan ırmak ve Belinay'ın şiir videosu büyük beğeni topladı. Videoyu izleyenler Irmak ve Belinay'a tebriklerini şehit babaları içinde rahmet dualarını gönderdiler.