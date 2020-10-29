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Şehidin kızlarından şiiri

’nun kızları, Cumhuriyet Bayramını Türk bayrağı ve babalarının fotoğrafı önünde şiir okuyarak kutladı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 29.10.2020 15:50 Son Güncelleme: 29.10.2020 16:06 ABONE OL
Şehidin kızlarından Cumhuriyet Bayramı şiiri
Niğde'de güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hain saldırıda 6 yıl önce şehit olan Astsubay Adil Kozanoğlu'nun kızları Irmak ve Belinay Cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümünde kendi evlerinde duvara astıkları bayrak ve şehit babalarının resminin önünde Cumhuriyet şiiri okudular.
Günlerdir Cumhuriyet bayramı kutlamalarına hazırlanan şehit kızları dokuz yaşındaki ırmak ve sekiz yaşındaki Belinay ezberledikleri cumhuriyet şiirini okumak için bu sabah erken saatte kalkıp bayramlık elbiselerini giydiler.

Şehit Astsubay Adil Kozanoğlu’nun kızlarından duygulandıran Cumhuriyet Bayramı şiiri | Video



Evlerindeki kendi odalarının duvarına Türk bayrağı ve yanına şehit babalarının resmini asan Irmak ve Belinay Cumhuriyet şiirini büyük bir coşkuyla okudular.

Kahramanmaraş Şehit ve Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Küpeli tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan ırmak ve Belinay'ın şiir videosu büyük beğeni topladı. Videoyu izleyenler Irmak ve Belinay'a tebriklerini şehit babaları içinde rahmet dualarını gönderdiler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde Türkiye'nin her yerinde böyle kutlanıyor!

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Şehidin kızlarından Cumhuriyet Bayramı şiiri
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