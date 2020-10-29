Şehidin kızlarından Cumhuriyet Bayramı şiiri

Niğde'de güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hain saldırıda 6 yıl önce şehit olan Astsubay Adil Kozanoğlu'nun kızları Irmak ve Belinay Cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümünde kendi evlerinde duvara astıkları bayrak ve şehit babalarının resminin önünde Cumhuriyet şiiri okudular.Günlerdir Cumhuriyet bayramı kutlamalarına hazırlanan şehit kızları dokuz yaşındaki ırmak ve sekiz yaşındaki Belinay ezberledikleri cumhuriyet şiirini okumak için bu sabah erken saatte kalkıp bayramlık elbiselerini giydiler.

Şehit Astsubay Adil Kozanoğlu’nun kızlarından duygulandıran Cumhuriyet Bayramı şiiri | Video





Evlerindeki kendi odalarının duvarına Türk bayrağı ve yanına şehit babalarının resmini asan Irmak ve Belinay Cumhuriyet şiirini büyük bir coşkuyla okudular.



Kahramanmaraş Şehit ve Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Küpeli tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan ırmak ve Belinay'ın şiir videosu büyük beğeni topladı. Videoyu izleyenler Irmak ve Belinay'a tebriklerini şehit babaları içinde rahmet dualarını gönderdiler.