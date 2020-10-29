Silahları satacaktı... Karşısında polisleri buldu

İstanbul Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, yasa dışı silah satışı yapan şüphelileri suç üstü yakaladı.

Emniyet, bir sosyal medya hesabı üzerinden silah satıldığını ve yasa dışı silah satışına dair pazarlıklar yapıldığını belirledi. Polisler hesabı kullanan şüpheliyle "Alıcı" rolünde sosyal medya üzerinden pazarlık yaptı. Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Yakuplu Mahallesi'ndeki bir iş merkezi yanındaki boş arazide buluşma sağlandı. 33 yaşındaki şüpheli Mesut T. yakalandı. Şüphelinin Arnavutköy İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan ikamet adresine baskın yapıldı. Seri numaraları zımparalanmış halde altı ruhsatsız tabanca, altı şarjör ve altı mermi ele geçirildi. "Yasa Dışı Silah İmalatı ve Ticareti" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.