Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kadınlar ile şehit ve gazi yakınları Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne gelerek protesto eylemi yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şırnaklı kadınlar hesap soruyor' 'Teröre geçit yok' yazılı dövizler ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Şırnaklı kadınların 8'nci haftadaki eylemi de yine HDP'liler tarafından engellenmek istenildi. HDP il binası önüne gelen kadınlar, HDP'liler tarafından parti binasındaki ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalıp, slogan atarak engellenmeye çalışıldı. Engellemeye rağmen kadınlar, HDP il binası önünde teröre tepkilerini dile getirdi.

7 yıl önce 17 yaşındayken PKK terör örgütü tarafında kaçırılan oğlu Veysi Kartal için gelen Sakine Kartal, "Çocuklarımızı götürdüler. Ellerine taş verdiler. Yuvamızı yıktılar. Allah onlarında yuvasını bozsun. Niye bize ve çocuklarımıza böyle düşman oldular. Çocuklarımız üzerinden ticaret yapıyorlar. Çocuklarımızı mark ve dolar karşılığı veriyorlar. Ne hakları var bize bunu yapmaya. Ciğerimizi yaktılar. 7 senedir oğlumu götürdüler. Elline mayın, kaleşnikof verdiler. Savaşa soktular. Çocuktu, bilgisizdi. Kandırdılar. Bizim bu mücadelemiz çocuğumuzu kaçırıp satanlara karşıdır. Çocuğumuzu bize, devletimize düşman ettiler. Veysim evine gel. Veysim devlet sana hiçbir şey yapmaz. Veysi oğlum devlet sana bir şey demez. Gel devletine teslim ol. Gavur devletleri bize hiçbir şey yapamazlar. Biz Müslümanız" dedi.

Emine Üstek ise; "Oğlumun gelmesini istiyorum. HDP oğlumu götürdü. Ben oğlumun gelmesini istiyorum. Yürüyecek halimiz kalmadı. Kahırdan öldük. Ne gecemiz ne gündüzümüz var. Ben Metin'im gel oğlum. Ne zaman gelirsen annenin başını üstünde yerin var oğlum" dedi.