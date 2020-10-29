Şırnak'ta konvoylu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Şırnak'taki kutlamalar, Valilik bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Valilik bahçesinde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkanvekili Sami Geliş, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla müziklere eşlik etti. Protokol üyeleri öğrenci ve halkın bayramını kutladıktan sonra konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan; "bugün geldiğimiz nokta itibari ile cumhuriyetlerimizin kazanımlarına sahip çıkmak. Daha güçlü yarınlara yürümek adına çalışmak mücadele etmek. Şehitlerimizin, gazilerimizin hatıralarına layık olmak için çalışmak hepimizin vatani ve insani sorumluluğudur. Ve vatan bizim için çok kutsaldır. Vatan bizim, için anadır, babadır, evlattır. Vatanımıza gözümüz gibi bakarız. Ve ona yana gözle bakmaya çalışana da asla tahammül edemeyiz. Bundan sonrada etmeyeceğiz. İçinde bulunduğumuz bölgede yıllardan beri bölücü terör örgütü vatandaşlarımıza türlü çeşit eziyetler, zulümler yaşattı. Ama başta güvenlik güçlerimizin, kahramanlarımızın kararlı mücadelesi askerimizin, jandarmamızın, polisimizin, korucularımızın ve vatandaşlarımızın mücadelesi ile çok şükür huzur ve güvenlik ortamını yakaladık. Devletimiz gücünü bu şer odalarına karşıda bir kere daha tarihten ve inançtan aldığı güçle hissettirdi. Ve çok şükür geleceğe güven ve umutla bakıyoruz." dedi.

Vali Mehmet Pehlivan'ın konuşmasından sonra okullar tarafından hazırlanan şiirler okundu. Şiir, Kompozisyon ve Resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Ödül töreninden sonra Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanvekili Sami Geliş, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'un katılımıyla onlarca araçla şehir merkezinde konvoy halinde tur atılarak, vatandaşların bayramı kutlandı. Kent halkı da evlerindeki balkon ve pencerelerinde ellerindeki Türk bayrağıyla kutlamalara destek verdi.