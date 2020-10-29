Siverek'te silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışmada silahlı kavgaya dönüştü, bir kişi yaralandı.

Olay ilçenin Camikebir mahallesinde bulunan bir kitap evinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ismi öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında ismi öğrenilemeyen kişi yanında bulunan tabancayla tartıştığı Cihan Bülbül'ü yaraladı.

Yaralı Siverek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken silahla Cihan Bülbül'ü yaralayan ismi öğrenilemeyen kişi kayıplara karıştı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Lütfü YALGI / SABAH