Sokak müzisyeninden maske şarkısı

Kahramanmaraş'ta sokak müzisyeni, söylediği şarkının sözleriyle maske takmayanları uyarıyor. Müzisyen, vatandaşların ilginç bakışları arasında 'Adam mı ölür maske takınca' ismini verdiği şarkısını söylüyor.

Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencisi müzisyen Yusuf İslam Bilir (26), yaklaşık 5 yıldır sokaklarda gitarı ile şarkı söyleyerek para kazanıyor. Birbirinden farklı şarkılarla vatandaşların ilgisini çeken sokak müzisyeni, pandemi günlerinde maske kullanmayanlar için yeni bir şarkı sözleri yazdı. Sokak müzisyeni söylediği şarkıyla, "Neden insan aldırmıyor işin ciddiyetine" diyerek vatandaşların virüsten korunması için maske takmasını istiyor.

Harçlığını kazanmak için günde 3-4 saat elinde gitarla müzik yaptığını ifade eden Yusuf İslam Bilir, " Ben sokak müziği icra ediyorum ve aynı zamanda müzik bölümü öğrencisiyim. İnsanlara maske takılmasını daha tatlı yollarla açıklamak için arada böyle uyarlamalar yapıyor, onlara duyurmaya çalışıyorum. Bu şarkıyı söylerken, örneğin maskesi çenesinde olan vatandaşlar hemen maskesini takıyor. Gönüllü olarak bizler hem insanlara daha pozitif bir enerji ile maskeyi aşılamaya çalışıyoruz. Bir kişi bile bizim sayemizde virüs kapmaktan kurtulduysa eğer, bu bizim için onur kaynağıdır" diye konuştu.