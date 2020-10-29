Son dakika haber: İzmir'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi! Mucize kurtuluş...

İLK ÖNCE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
SON DAKİKA! TIR DA KAZAYA KARIŞTI
Bu sırada arkadan gelen Erol Sır'ın kullandığı 31 P 1038 plakalı TIR da araçlara çarptı. Aynı yöne giden 5 otomobil ile 09 UN 294 plakalı kamyon da kazaya karıştı.
TAM 9 ARAÇ
7 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada, 10 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 5 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
5'İ DOKTOR
5 kişinin de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde asistan doktor olduğu öğrenildi.
TEDAVİYE ALINDILAR
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzmir Torbalı ilçesi ile Aydın'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.
DURUMLARI İYİ
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
KUYRUKLAR OLUŞTU
Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ
Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.