Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haber: İzmir'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi! Mucize kurtuluş...

Son dakika haber: 'de feci ! 9 araç birbirine girdi! Mucize kurtuluş...

Son dakika gelen habere göre 'de feci bir meydana geldi. Selçuk ilçesinde, 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 5'i asistan doktor, 10 kişi yaralandı. Meydana gelen feci kazada ölümün olmaması adeta yüreklere su serpti. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 29.10.2020 14:40 Son Güncelleme: 29.10.2020 14:45 ABONE OL
İzmir'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi! Mucize kurtuluş...

AYDIN-İZMİR OTOYOLU

, saat 10.30 sıralarında, Aydın- Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi.

İzmir'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi! Mucize kurtuluş...

İLK ÖNCE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

İzmir'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi! Mucize kurtuluş...

SON DAKİKA! TIR DA KAZAYA KARIŞTI

Bu sırada arkadan gelen Erol Sır'ın kullandığı 31 P 1038 plakalı TIR da araçlara çarptı. Aynı yöne giden 5 otomobil ile 09 UN 294 plakalı kamyon da kazaya karıştı.

İzmir'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi! Mucize kurtuluş...

TAM 9 ARAÇ

7 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada, 10 kişi yaralandı.

İzmir'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi! Mucize kurtuluş...

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 5 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi! Mucize kurtuluş...

5'İ DOKTOR

5 kişinin de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde asistan doktor olduğu öğrenildi.

İzmir'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi! Mucize kurtuluş...

TEDAVİYE ALINDILAR

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Torbalı ilçesi ile Aydın'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

İzmir'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi! Mucize kurtuluş...

DURUMLARI İYİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İzmir'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi! Mucize kurtuluş...

KUYRUKLAR OLUŞTU

nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

İzmir'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi! Mucize kurtuluş...

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: İzmir'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi! Mucize kurtuluş...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA