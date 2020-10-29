Son dakika haber: İzmir'de feci kaza! 9 araç birbirine girdi! Mucize kurtuluş...

SON DAKİKA! TIR DA KAZAYA KARIŞTI



Bu sırada arkadan gelen Erol Sır'ın kullandığı 31 P 1038 plakalı TIR da araçlara çarptı. Aynı yöne giden 5 otomobil ile 09 UN 294 plakalı kamyon da kazaya karıştı.