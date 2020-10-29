Son dakika haberi... Dünya onun peşinde! Kilosu 2.5 lira!

"Defne üretimini yüzde yüz arttırabiliriz ama burada yaşadığımız en büyük sorun önce yol, sonrasında da defne üretim alanlarının paylaşımı. Bu olduğu zaman 15 Eylül ile 15 Şubat arasında hasat yapılabilir. Bunlardan başka geliri arttırmak için başka adımlar da atılmalı. Burada tesisler kurulmalı, ORKÖY (Orman ve Köy İlişkileri) desteğiyle tesislerimizi buraya kuracağız."

'DÜNYADA OLDUKÇA TÜKETİLEN BİR ÜRÜN HALİNE GELDİ'

Yaylaalan Mahallesi'nde defne yaprağı aldıklarını söyleyen firma temsilcisi Mehmet İnal, bölgede yetişen defne yaprağının çok kaliteli olduğunu aktardı. Defne yaprağının kalite durumuna göre birinci ve ikinci kalite olduğunu aktaran İnal, "Bu köyden alınan defne yaprağı kaliteli olduğu için yemeklerde baharat olarak ve balıktüketiminde kullanılıyor. Bunun yanı sıra defne, kozmetik sanayinde ve bitkisel yağ olarak da kullanılıyor. Bugün defne yağı dünyada oldukça tüketilen bir ürün haline geldi" dedi.