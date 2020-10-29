SON DAKİKA HABERLERİ: Erzurum'daki taciz iddiası vatandaşları ayağa kaldırdı!

SON DAKİKA: VATANDAŞLAR ŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ!

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, zanlı polis aracıyla başka bir alana götürülmek istendi. Kalabalığın dağılması için anons yapan polis ekipleri, zanlıyı sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Öfkeli kalabalık bu sefer de hastaneye hücum etti.