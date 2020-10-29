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Son dakika: kurucu isimleri mi açıklayacak?

başlatan , twitter'dan ses getiren bir paylaşımda bulundu. Eski Milletvekili Muharrem İnce iki gün önce, Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağını duyurmuştu.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 29.10.2020 22:22 ABONE OL
Son dakika: Muharrem İnce kurucu isimleri mi açıklayacak?

İnce Twitter'den, Yarın İstanbul'da hareketin yol haritasını ve harekete katılan isimleri açıklayacağı toplantı hakkında açıklamalarda bulundu. İnce "Memleket Hareketi olarak bugünkü çalışmalarımızı tamamladık. Yarın saat 11.00'de İstanbul Bakırköy'deki Polat Otel'de basın toplantımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

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Muharrem İnce gün içinde, "Ekibimiz; yarın yapacağımız toplantıda herkes kendisini tanıtacak. Arkadaşlarımın önemli bir bölümünü orada göreceksiniz. Ekibin yüzde 90'nıyla yarın basının karşısına çıkacağız. Arkadaşlarımız kendilerini tanıtacaklar. Haksızlık olur arkadaşlarımıza, hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız. Hepsini birlikte öğreneceksiniz" açıklamalarında bulunmuştu.

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Son dakika: Muharrem İnce kurucu isimleri mi açıklayacak?
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