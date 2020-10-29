SON DAKİKA - Türkiye’de corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 29 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

Son dakika haberi…İlk corona vakasının 11 Mart 2020 tarihinde teşhis edilmesinden bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu yayınlamaya devam ediyor. Öte yandan sosyal medya hesabı üzerinden de corona virüsü ile ilgili değerlendirmelerde de bulunuyor. Peki; Türkiye'de corona vaka sayısı kaç oldu? 29 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç?
29 Ekim 2020 Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
Corona vaka sayısı ve Bakan Koca'nın son dakika değerlendirmeleri ise şu şekilde;
28 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
27 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım.
26 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım.
25 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır.
24 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.
23 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin.