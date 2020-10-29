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işçilerini taşıyan midibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

'nın Yalvaç ilçesinde işçilerini taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 24 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 20:52 ABONE OL
Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

Kaza saat 18.30 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Özgüney köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerini taşıyan Hasan Ç. idaresindeki 48 FS 207 plakalı midibüs ile Ayhan A. yönetimindeki 42 HAP 51 plakalı hafif ticari araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

Çarpmanın etkisiyle midibüs şarampole devrildi. Kazada, midibüsün altında kalan 56 yaşındaki Havva Ece hayatını kaybetti.

Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

Kazada yaralanan 1'i ağır 24 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
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