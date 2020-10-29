Terminalde çifte kutlama: Azerbaycanlı yolcu gözyaşlarını tutamadı

İki yıl önce Cumhuriyetin 95'inci yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve havalimanın ikinci yılı coşkuyla kutlandı.

Havalimanı işletmecisi İGA'nın 'Doğum Günüm Cumhuriyet' başlığıyla sosyal medya kanallarından yayınladığı video büyük ilgi görürken terminal içerisindeki 'İstanbul' yazısı önünde ise Cumhuriyet Bayramı tören ve kutlamalarından 29 fotoğrafın yer aldığı sergi açıldı. Gün boyuncu biletli yolcular için özel olarak hazırlanan 'Doğum Günüm Cumhuriyet' temalı check-in zarfları ve Türk Bayrağı dağıtıldı.Havalimanı içerisinde mobil olarak gezen bando ise yolcular tarafından ilgiyle takip edilirken, bandonun söylediği marşlara yolcular da coşkuyla katıldı. Terminaldeki dijital ekranlara Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları yansıtıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Etkinliklere ise Azerbaycanlı yolcu İlhame Çınar gözyaşlarına hakim olamadı. Bandonun söylediği marşlara eşlik eden Çınar "Kardeş ülke Azerbaycan'danım. Karabağdanım. Ne mutlu Türküm diyene. Ne mutluyum Türk 'e . Bu bayrağı Kuran-ı Kerim gibi mukaddes bilirim. Çünkü kaç binler bu bayrak için şehit oldu. Kaç binlerce çocuk babasız kaldı. Kaç binlerce hanımlar eşsiz kalmış. Kaç binlerce anne evlatsız kalmış. Bu bayrak başımız üstü olmalıdır. Rabbim dünyadaki tüm Türkleri korusun. Rabbim her zaman Türklerle olsun. Türklere zafer yakışır "dedi.