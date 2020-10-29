Tonlarca sahte içki ele geçirildi

İstanbul Sarıyer'de jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, dağıtıma hazır halde 750 litre sahte rakı ile 750 litre sahte votka olmak üzere toplam bin 500 litre sahte bandrollü içki ele geçiril. Operasyonda, iş yeri sahibi K.G. gözaltına alındı. Malatya'da ise, 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise aracının bagajında sahte içki satışı yapan kişi gözaltına alındı. Zonguldak'ta sahte içki yaptığı tespit edilen kişinin evine baskın düzenlendi. 2 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.