Uyuşturucu zanlıları tutuklandı

Adana polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin ses sistemine gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan zanlılar B.A. (29) ve S.K'nin (27) tutuklandı.

TUNGA BULDU

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park alanında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği 'Tunga' ile arama yapıldı. Otomobilde yapılan detaylı aramada, aracın arka koltuğundaki ses sisteminin içerisine zulalanmış halde 1 kilo 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve yeşil reçeteyle satılan 2 kutu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan B.A. ve S.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

"HABERİM YOK"

Şüphelilerden S.K.'ye ait olduğu öne sürülen otomobili kullanan B.A.'nın ifadesinde, arkadaşı S.K.'nın daha önce geçirdiği kazada kolundan yaralandığını, tedavisi için hastaneye götürdüğü sırada polislerin kendilerini durdurduğunu ve araçtaki uyuşturucudan haberinin olmadığını söylediği iddia edildi. Diğer zanlı S.K.'nın ise otomobilindeki uyuşturucudan haberinin olmadığını belirttiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.