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Uyuşturucuyla mücadelede Narkotik alan denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü ile mücadele kapsamında,  Karamürsel İlçesinde ‘Narkotik Alan Denetimi’ uygulaması gerçekleştirdi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 30.10.2020 00:46 ABONE OL
Uyuşturucuyla mücadelede Narkotik alan denetimi

Vatandaşların huzuru ve güvenliği için emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği uygulama ve denetimler hız kesmeden devam ediyor. Suçu önlemek amacıyla gerçekleştiren gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında Kocaeli Karamürsel İlçesinde akşam saatlerinde 'Narkotik Alan Denetimi' uygulamasını gerçekleştirdi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında konusunda uzman Narkotik ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, şüpheli görülen 84 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca 29 araç sorgulandı.

Yapılan kontrollerde Sakarya Hendek Sulh Ceza Hakimliğince basit yaralama suçundan aranan 1 kişi ve yoklama kaçağı olduğu belirlenen 2 kişi yakalandı. Çeşitli kural ihlalleri ve eksikliklerden 15 araca para cezası uygulanırken, 3 araçta trafikten men edildi.Başka bir suç unsuruna rastlanılmadı.

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Uyuşturucuyla mücadelede Narkotik alan denetimi
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