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Yolda kalan engelli vatandaşın yardımına Jandarma yetişti

'da akülü aracı ile yolda giden engelli vatandaşın aracının lastiği patladı. Yardıma jandarma koştu.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 29.10.2020 17:09 ABONE OL
Yolda kalan engelli vatandaşın yardımına Jandarma yetişti

Yolda kalan engelli vatandaş Ömer Bulut (67) jandarmayı arayarak yardım istedi. Kısa sürede engelli vatandaşın yardımına gelen jandarma ekipleri aracın da lastiğini değiştirip,vatandaşı jandarma aracıyla evine bıraktı.

Bulut, "Jandarmalar aracımın lastiğini değiştiler, eve bıraktılar. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Meşeli-Akçaabat grup yolunda engelli vatandaş 67 yaşındaki Ömer Bulut eve giderken akülü aracının lastiği patladı. Yolda kalan Ömer Bulut (67) jandarmayı arayarak yardım istedi. Jandarmaa ekipleri kısa sürede yolda kalan Ömer Bulut'un yanına geldi. Akülü aracının lastiğini tamir eden jandarma ekipleri, Ömer Bulut'u evine kadara bıraktı. Aracının lastiğini değiştiren ve evine bırakan jandarma ekiplerine teşekkür eden Bulut, "Aracımın lastiği patlayınca yolda kaldım. O sıra çok korkmuştum. Aracımdan inemiyorum. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Yoldan kimse geçmiyordu. Kimden yardım isteyecektim, bilmiyordum. Birden aklıma jandarmayı aramak geldi. Jandarmalar hemen olduğum yere geldiler. Aracımın lastiğini değişip beni eve bıraktılar. Onlar benim evlatlarım. Allah onlardan razı olsun" dedi.

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Yolda kalan engelli vatandaşın yardımına Jandarma yetişti
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