Zehra ve Korhan'ın katil zanlısının ailesinden son dakika iddiası! "Ölmediler yıllardır bir yerde saklanıyorlar...

Çifte cinayet sanığının annesi ve ablasından son dakika iddiası! Isparta'da üç sene önce 23 yaşındaki Zehra Çaycı ile 33 yaşındaki Korhan Taştekin ortadan kayboldu. İkiliyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ali Aydıner'ın son duruşması öncesi ailesinden flaş bir iddia geldi. Korhan Taştekin'in kendisine ait 'Swarm' hesabından yer bildiriminde bulunduğunu ifade eden abla İlkay Hanım, Zehra ile Korhan'ın başka araçlarla olay yerinden ayrıldıklarını iddia etti.

SON DAKİKA HABERİ: ZEHRA VE KORHAN CİNAYETİ ZANLISININ AİLESİNDEN 'ÖLMEDİLER' İDDİASI!

Isparta'da 3 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı (23) ve Korhan Taştekin'i (33) öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Ali Aydıner hakkında 5 Kasım günü görülecek duruşmada karar verilmesi beklenirken, anne Alime Aydıner ile abla İlkay Kırmızıgül, kayıp ikilinin yaşadığını öne sürdü.