4 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ! İzmir Seferihisar’da deprem – İstanbul ve çevre illerde de hissedildi! AFAD ve Kandilli son dakika geçti

İzmir depremi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Seferihisar'da saatler 14.51'i gösterdiğinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, pek çok binanın yıkılmasına neden oldu. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da son dakika açıklaması geldi. İşte İzmir depremine ilişkin detaylar;

BAKAN KOCA AÇIKLADI: 4 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, az önce yaptığı açıklama ile İzmir'deki depremde 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Koca;

"İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun." Dedi.

İZMİR SEFERİHİSAR'DA 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 1 kişinin daha çıkarılmasıyla sağ kurtulanların sayısı 4'e ulaştı.

AFAD: "Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir."

İşte İzmir depremine ilişkin gelişmeler ve son dakika detayları;