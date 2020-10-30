4 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ! İzmir Seferihisar’da deprem – İstanbul ve çevre illerde de hissedildi! AFAD ve Kandilli son dakika geçti

İzmir depremi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Seferihisar'da saatler 14.51'i gösterdiğinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, pek çok binanın yıkılmasına neden oldu. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da son dakika açıklaması geldi. İşte İzmir depremine ilişkin detaylar;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, az önce yaptığı açıklama ile İzmir'deki depremde 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Koca;
"İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun." Dedi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 1 kişinin daha çıkarılmasıyla sağ kurtulanların sayısı 4'e ulaştı.
AFAD: "Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir."
İşte İzmir depremine ilişkin gelişmeler ve son dakika detayları;
16.47 SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İZMİR BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların en kısa sürede sarılması için devletin bütün imkanlarıyla İzmirlilerin yanında olduğunu belirtti.
SON DAKİKA: İZMİR DEPREMİ SONRASI ARTÇI DEPREM FIRTINASI!
Büyüklükleri ortalama 4.0 olan çok sayıda artçı deprem ile bölge sallanmaya devam ediyor. İşte, yaşanan artçı depremler ve büyüklükleri;
BAKAN KURUM: 5 BİNA YIKILDI, ENKAZ ALTINDA VATANDAŞLARIMIZ VAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Valiliğimiz bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütün birimleri İzmir ve ilçelerine yönlendirildi.
Tüm ekiplerimiz seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İlgili bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşımızı, enkaz çalışması yapıp yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Tüm İzmirimize, tüm Türkiye'mize geçmiş olsun." dedi.
Son Dakika: İstanbul ve İzmir deprem ile sallandı! Deprem anı ve sonrasına ait videolar paylaşıldı: İşte o anlar... | Video
DEPREM İSTANBUL VE İZMİR'DE HİSSEDİLDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaşanan depreme ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Vali Yerlikaya, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI
Başkan Receğ Tayyip Erdoğan, İzmir'de yaşanan ve İstanbul'da da hissedilen deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" dedi.
İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020
Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN ARTÇI UYARISI: 5,8'E KADAR OLABİLİR
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İzmir'de meydana gelen depremin ardından 5,8 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar olabileceğini söyledi.
Kalafat, "Şiddetli, yıkıcı bir depremdir. Can ve mal kaybına neden olabilir. Bu depremden sonra yoğun artçılar olacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ederiz. 5,8'e kadar burada artçı depremler olabilir. 5,8'lik deprem hasar görmüş yapılarda hasarın artmasına ve yıkıma neden olabilir." ifadelerini kullandı.
AFAD'DAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMA
AFAD: "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri bölgeye ivedilikle gönderildi. İzmir'in yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz."
DEPREM GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ
İşte, depremin hissedildiği illerden yapılan resmi açıklamalar;
Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te de hissedildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İlimiz genelinde valiliğimize intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." dedi.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise taramalarının devam ettiğini, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını söyledi.
Yalova Valisi Muammer Erol da yaptığı açıklamada, il genelinde deprem dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.
Kütahya Valisi Ali Çelik, depremin kentte de hissedildiğini ifade ederek, "Şehrimizde deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." diye konuştu.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ilde herhangi bir problem olmadığını dile getirerek, "Depremi hissetmedik diyebiliriz. Destek gerekir düşüncesiyle ekiplerimizi hazır bekletiyoruz." ifadelerini kullandı.