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Anne-kızın yakınları sosyal medya hesaplarından paylaştı

’in Bayraklı ilçesinde yıkılan binaların altında Kulalı bir anne ile kızının olduğu öğrenildi. Anne-kızın yakınları, korkutan haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 22:45 Son Güncelleme: 30.10.2020 23:10 ABONE OL
Anne-kızın yakınları sosyal medya hesaplarından paylaştı

Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı ilçesinde yıkılan binalardan gözler önüne serildi.

Anne-kızın yakınları sosyal medya hesaplarından paylaştı

Aslen Kulalı olan iş insanı Reha Gidiş'in eşi Aynur Gidiş ve kızı Beril Gidiş'in Bayraklı ilçesindeki bir enkazın altında kaldığı öğrenildi.

Anne-kızın yakınları sosyal medya hesaplarından paylaştı

Gidiş ailesinin yakınları, altında kalan anne-kıza ulaşılabilmesi için, ailenin adresini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Anne-kızın yakınları sosyal medya hesaplarından paylaştı

Paylaşılan acil kodlu mesajlarda ise ailenin "Mansuroğlu Mah. 283/13 Sokak Rıza Bey Apartmanı Bayraklı/" adresi yer aldı.

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Anne-kızın yakınları sosyal medya hesaplarından paylaştı
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