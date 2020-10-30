Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri "Aracım çalındı" dedi, ortaya çıkan gerçek şaşkına çevirdi

"Aracım çalındı" dedi, ortaya çıkan gerçek şaşkına çevirdi

'ın Kuşadası ilçesinde enteresan bir olay yaşandı. İ.A. isimli vatandaş, polis ekiplerini arayarak aracının çalındığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şehrin giriş çıkışlarında kontrolde bulunarak çalındığı iddia edilen aracı buldu. Ancak aracın çalınmadığı, İ.A.'nın eşinin aracı habersiz aldığı ortaya çıktı. Paniğe kapılan koca, aracının çalınmadığını öğrenince rahat bir nefes alırken eşine ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesildi.

İHA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:31 Son Güncelleme: 30.10.2020 09:35 ABONE OL
Aracım çalındı dedi, ortaya çıkan gerçek şaşkına çevirdi

Olay, Davutlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli kişi 09 K 9493 plakalı otomobilinin çalındığı ihbarını verdi. Polisler otomobili Kuşadası'na gitmesi ihtimaline karşılık bütün yolları kesti. Soğucak Kavşağı yakınlarında otomobili durduran ekipler gerçeği ortaya çıkardı. N.A. isimli yabancı uyruklu bir kadın otomobili çalmadığını, aracın eşine ait olduğunu anlattı.

KADINA CEZA KESİLDİ

N.A. kocasını arayarak durumu anlattı. Olay yerine gelen kocası aracın çalınmadığını anlayınca derin bir nefes aldı. Polis ekipleri kadının ehliyetinin olmadığını tespit edip gerekli cezai işlem uyguladı.

Zeynep Aslan olayında son dakika gelişmesi! Şoförün ifadesi ortaya çıktı! Genç kızı suçladı...

ARKADAŞINA GÖNDER
"Aracım çalındı" dedi, ortaya çıkan gerçek şaşkına çevirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA